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Латышонок считает, что «Балтика» может побороться за медали РПЛ

Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок считает, что команда имеет потенциал для борьбы за место в тройке лучших по итогам сезона РПЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

28-летний вратарь на правах аренды вернулся в «Балтику», за которую выступал с 2019 по 2024 год.

«Это совсем другая команда. Почти все игроки новые, тренировочный процесс другой. Для меня матч с “Динамо” получился как с места в карьер, кое‑что не получалось. Так что придется налаживать взаимодействие с ребятами, потому что за три дня это было сложно сделать. Будем работать.

По силам ли “Балтике” вновь оказаться в топ‑6 или замахнуться на медали? Конечно, мы способны. Будем работать, стараться побеждать в каждой игре и быть как можно выше», — сказал Латышонок.

«Балтика» завершила минувший сезон на шестом месте в РПЛ, набрав 46 очков. Калининградцы показали лучший результат по очкам среди команд-новичков с 2003 года.

После двух туров «Балтика» идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе три очка. Сегодня, 5 августа, калининградцы в Кубке России на выезде сыграют против «Зенита». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.

Балтика
2:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
1.08.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 15311 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Сандро Шварц
Голы
Балтика
Николай Титков
(Натан Гассама)
57′
Брайан Александр Хиль
75′
Динамо
Артур Гомес
(Иван Сергеев)
76′
Составы команд
Балтика
1
Евгений Латышонок
19
Максим Шнапцев
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
30′
2
Сергей Варатынов
5
Айман Мурид
51′
73
Максим Петров
70′
18
Фахд Муфи
11
Николай Титков
70′
77
Эльдар Чивич
9
Чиносо Оффор
61′
91
Брайан Александр Хиль
4
Натан Гассама
70′
42
Владислав Поспелов
8
Андрей Мендель
88′
26
Иван Беликов
Динамо
1
Курбан Расулов
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
11
Артур Гомес
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
56
Леон Зайдензаль
65′
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
83′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
90′
21
Антон Миранчук
15
Данил Глебов
65′
60
Тимофей Маринкин
91
Ярослав Гладышев
65′
33
Иван Сергеев
Статистика
Балтика
Динамо
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
15
10
Офсайды
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Руслан Шекемов
(Россия, Нальчик)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти