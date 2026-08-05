Латышонок считает, что «Балтика» может побороться за медали РПЛ

«Это совсем другая команда. Почти все игроки новые, тренировочный процесс другой. Для меня матч с “Динамо” получился как с места в карьер, кое‑что не получалось. Так что придется налаживать взаимодействие с ребятами, потому что за три дня это было сложно сделать. Будем работать.



По силам ли “Балтике” вновь оказаться в топ‑6 или замахнуться на медали? Конечно, мы способны. Будем работать, стараться побеждать в каждой игре и быть как можно выше», — сказал Латышонок.