Латышонок считает, что «Балтика» может побороться за медали РПЛ

28-летний вратарь на правах аренды вернулся в «Балтику», за которую выступал с 2019 по 2024 год.
«Это совсем другая команда. Почти все игроки новые, тренировочный процесс другой. Для меня матч с “Динамо” получился как с места в карьер, кое‑что не получалось. Так что придется налаживать взаимодействие с ребятами, потому что за три дня это было сложно сделать. Будем работать.
По силам ли “Балтике” вновь оказаться в топ‑6 или замахнуться на медали? Конечно, мы способны. Будем работать, стараться побеждать в каждой игре и быть как можно выше», — сказал Латышонок.
«Балтика» завершила минувший сезон на шестом месте в РПЛ, набрав 46 очков. Калининградцы показали лучший результат по очкам среди команд-новичков с 2003 года.
После двух туров «Балтика» идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе три очка. Сегодня, 5 августа, калининградцы в Кубке России на выезде сыграют против «Зенита». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.
Андрей Талалаев
Сандро Шварц
Николай Титков
(Натан Гассама)
57′
Брайан Александр Хиль
75′
Артур Гомес
(Иван Сергеев)
76′
1
Евгений Латышонок
19
Максим Шнапцев
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
30′
2
Сергей Варатынов
5
Айман Мурид
51′
73
Максим Петров
70′
18
Фахд Муфи
11
Николай Титков
70′
77
Эльдар Чивич
9
Чиносо Оффор
61′
91
Брайан Александр Хиль
4
Натан Гассама
70′
42
Владислав Поспелов
8
Андрей Мендель
88′
26
Иван Беликов
1
Курбан Расулов
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
11
Артур Гомес
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
56
Леон Зайдензаль
65′
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
83′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
90′
21
Антон Миранчук
15
Данил Глебов
65′
60
Тимофей Маринкин
91
Ярослав Гладышев
65′
33
Иван Сергеев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Руслан Шекемов
(Россия, Нальчик)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти