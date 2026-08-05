Баринов допустил вылет «Локомотива» из РПЛ в этом сезоне

«Мне кажется, в этом плане все очень серьезно, опять надо будет все начинать с нуля. У нас пацаны все молодые, а еще есть слухи, что хотят продать Батракова. Если такое случится, считай, сразу надо будет заказывать место в другой лиге. Это очень жалко, потому что руководство периодически выкидывает такие номера, команды нет, опять ее нужно будет собирать.



Оптимизма в этом плане у меня нет, это не те молодые спартаковцы, которые были у Георгия Ярцева. Хотя ребята все талантливые, интересные, но нужна физика. Все стонали от работы Юрия Семина, который прививал “Локомотиву” физику. Очень хочу ошибиться, но если удержимся в высшей лиге, это будет удачей. Раньше я говорил, что место в тройке — это наша большая победа, когда мы еще шли на первом месте», — сказал Баринов.