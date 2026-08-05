Баринов допустил вылет «Локомотива» из РПЛ в этом сезоне

«Мне кажется, в этом плане все очень серьезно, опять надо будет все начинать с нуля. У нас пацаны все молодые, а еще есть слухи, что хотят продать Батракова. Если такое случится, считай, сразу надо будет заказывать место в другой лиге. Это очень жалко, потому что руководство периодически выкидывает такие номера, команды нет, опять ее нужно будет собирать.
Оптимизма в этом плане у меня нет, это не те молодые спартаковцы, которые были у Георгия Ярцева. Хотя ребята все талантливые, интересные, но нужна физика. Все стонали от работы Юрия Семина, который прививал “Локомотиву” физику. Очень хочу ошибиться, но если удержимся в высшей лиге, это будет удачей. Раньше я говорил, что место в тройке — это наша большая победа, когда мы еще шли на первом месте», — сказал Баринов.
Последний раз «Локомотив» играл в Первой лиге в сезоне-1989/90. В постсоветской истории «железнодорожники» ни разу не финишировали в чемпионате России ниже девятого места.
В прошлом сезоне «Локомотив» стал бронзовым призером РПЛ и впервые за пять лет закончил сезон в тройке сильнейших команд страны.
«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея после двух туров одно набранное очко. В субботу, 8 августа, «железнодорожники» дома сыграют против «Акрона». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Вадим Евсеев
Михаил Галактионов
Миро
(Никита Глушков)
57′
Никита Глушков
(Уссем Мрезиг)
73′
Вадим Раков
(Алексей Батраков)
31′
39
Тимур Магомедов
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
99
Муталип Алибеков
11
Миро
72
Александр Сандрачук
46′
22
Мохамед Аззи
88
Даниил Лесовой
67′
8
Владимир Хубулов
90+5′
16
Уссем Мрезиг
88′
13
Сослан Кагермазов
6
Марат Апшацев
81′
52
Егор Смелов
25
Гамид Агаларов
46′
21
Абдулпаша Джабраилов
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
5
Жерзино Ньямси
85
Евгений Морозов
10
Алексей Батраков
26′
1
Антон Митрюшкин
60′
22
Илья Лантратов
9
Сергей Пиняев
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
76′
17
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
87′
59
Егор Погостнов
11
Вадим Раков
36′
46′
75
Илья Еремеев
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Никита Матиеску
(Россия, Псков)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти