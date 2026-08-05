Юрий Семин оценил ситуацию с вратарями в ЦСКА

«Не знаю, сможет ли Максим Бориско вытеснить из состава Торопа, мне игра Владислава тоже нравится. Но Игорь Акинфеев, без сомнения, по-прежнему является явным лидером команды, и когда он играет, то это совсем иная ситуация и другой уровень уверенности. Я думаю, что все болельщики ЦСКА ждут, когда Игорь возвратится на поле. Тренеры определят, кто будет лучше и кто будет играть в отсутствии Акинфеева. Я думаю, что Тороп и Бориско — два равных по классу вратаря. И сейчас мне сложно кому-то из них отдать предпочтение», — передает слова Семина РИА Новости.
40-летний Игорь Акинфеев продолжает лечение после травмы и пропустил два первых матча чемпионата России. Ворота ЦСКА в играх с калининградской «Балтикой» (2:1) и самарскими «Крыльями Советов» (1:1) защищал Владислав Тороп. Во вторник всю кубковую встречу с московским «Локомотивом» (1:1, по пенальти 5:4) провел экс-голкипер «Балтики» Максим Бориско.
78-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».
Михаил Галактионов
Дмитрий Игдисамов
Александр Сильянов
90+2′
Матеус Рейс
40′
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
10
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
88′
14
Георгий Джикия
8
Александр Коваленко
60′
9
Сергей Пиняев
88
Михаил Щетинин
46′
75
Илья Еремеев
11
Вадим Раков
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
31′
7
Зелимхан Бакаев
32
Лукас Вера
46′
93
Артем Карпукас
39
Максим Бориско
2
Матеус Рейс
11
Тамерлан Мусаев
6
Дмитрий Баринов
89′
90
Матвей Лукин
23
Джамалутдин Абдулкадыров
22
Милан Гайич
62′
3
Данил Круговой
62
Имран Фиров
62′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
46′
10
Иван Обляков
85′
7
Матеус Алвес
76′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
46′
20
Матия Попович
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти