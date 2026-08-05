Юрий Семин оценил ситуацию с вратарями в ЦСКА

«Не знаю, сможет ли Максим Бориско вытеснить из состава Торопа, мне игра Владислава тоже нравится. Но Игорь Акинфеев, без сомнения, по-прежнему является явным лидером команды, и когда он играет, то это совсем иная ситуация и другой уровень уверенности. Я думаю, что все болельщики ЦСКА ждут, когда Игорь возвратится на поле. Тренеры определят, кто будет лучше и кто будет играть в отсутствии Акинфеева. Я думаю, что Тороп и Бориско — два равных по классу вратаря. И сейчас мне сложно кому-то из них отдать предпочтение», — передает слова Семина РИА Новости.