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Бубнов назвал лучших футболистов в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал самых сильных игроков в Российской Премьер-лиге на сегодняшний день.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов ответил на вопрос о том, кто является лучшими игроками в чемпионате России на сегодняшний день.

— Назовете трех лучших российских футболистов в РПЛ прямо сейчас?

— Глушенков, Кривцов, Олейников, — сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Никита Кривцов стал лидером «Краснодара» после ухода Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли» в межсезонье. На счету Кривцова три гола в двух стартовых турах РПЛ. В активе Максима Глушенкова из «Зенита» три мяча и голевая передача. У лидера самарских «Крыльев Советов» Ивана Олейникова нет результативных действий в двух первых матчах Премьер-лиги. После стартовых туров, сыгранных в сезоне-2026/27, на вершине турнирной таблицы РПЛ расположились «Зенит», «Краснодар», а также «Спартак» и махачкалинское «Динамо», заработавшие по шесть баллов.

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР. Бубнов играл на чемпионате мира 1986 года, который проходил в Мексике.

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