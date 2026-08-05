Бубнов назвал лучших футболистов в РПЛ

Никита Кривцов стал лидером «Краснодара» после ухода Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли» в межсезонье. На счету Кривцова три гола в двух стартовых турах РПЛ. В активе Максима Глушенкова из «Зенита» три мяча и голевая передача. У лидера самарских «Крыльев Советов» Ивана Олейникова нет результативных действий в двух первых матчах Премьер-лиги. После стартовых туров, сыгранных в сезоне-2026/27, на вершине турнирной таблицы РПЛ расположились «Зенит», «Краснодар», а также «Спартак» и махачкалинское «Динамо», заработавшие по шесть баллов.