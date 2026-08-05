CAS приостановил действие трансферного бана в отношении «Ахмата»

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о приостановлении запрета на регистрацию новых игроков, наложенного Международной федерацией футбола (ФИФА) на грозненский «Ахмат». Об этом сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.
14 июля ФИФА ввела трансферные ограничения в отношении «Ахмата». Причины запрета не уточнялись, однако, как пояснил Айдамиров, бан был связан с невозможностью проведения солидарных выплат в ФИФА. 26 июля клуб подал апелляцию в CAS.
«Рассмотрение дела будет идти долго, но, чтобы наш клуб не страдал из-за отсутствия возможности заявлять новых игроков, мы подали запрос о применении обеспечительных мер. Сегодня мы получили от CAS решение о приостановлении действия трансферного бана. Это важное промежуточное решение, которое подтверждает, что доводы клуба заслуживают всестороннего рассмотрения. На период рассмотрения апелляции “Ахмат” сможет осуществлять регистрационные действия без ограничений», — говорится в заявлении клуба.
После двух стартовых туров чемпионата России сезона-2026/27 «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе одно очко.