Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Панатинаикос
1
:
ЦСКА 1948
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Гурник З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Орхус
2
:
Сабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бранн
0
:
Аполлон
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
5
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Факел
0
:
Динамо
1
П1
X
П2

CAS приостановил действие трансферного бана в отношении «Ахмата»

ФИФА объявила о трансферном бане для «Ахмата» 14 июля. Отмечалось, что ограничения будут сняты после устранения причин, которые не уточнялись.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о приостановлении запрета на регистрацию новых игроков, наложенного Международной федерацией футбола (ФИФА) на грозненский «Ахмат». Об этом сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

14 июля ФИФА ввела трансферные ограничения в отношении «Ахмата». Причины запрета не уточнялись, однако, как пояснил Айдамиров, бан был связан с невозможностью проведения солидарных выплат в ФИФА. 26 июля клуб подал апелляцию в CAS.

«Рассмотрение дела будет идти долго, но, чтобы наш клуб не страдал из-за отсутствия возможности заявлять новых игроков, мы подали запрос о применении обеспечительных мер. Сегодня мы получили от CAS решение о приостановлении действия трансферного бана. Это важное промежуточное решение, которое подтверждает, что доводы клуба заслуживают всестороннего рассмотрения. На период рассмотрения апелляции “Ахмат” сможет осуществлять регистрационные действия без ограничений», — говорится в заявлении клуба.

После двух стартовых туров чемпионата России сезона-2026/27 «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе одно очко.