«Севастополь» получил лицензию для выступления в чемпионате России

«Севастополь» стал первым клубом из Крыма, получившим лицензию на участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Крымский клуб сможет дебютировать во Второй лиге в сезоне 2023/24.
По словам генерального директора клуба Валерия Чалого, команда сможет проводить домашние матчи первенства Второй лиги на своем стадионе в Севастополе.
Ранее сообщалось, что процедуру лицензирования для игры во Второй лиге проходят еще три крымских клуба — симферопольская «Таврия», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан».
«Севастополь» был создан в 2014 году после ликвидации одноименного клуба, выступавшего в украинской Премьер-лиге. На данный момент он является самым титулованным футбольным клубом Крыма. Севастопольцы выиграли четыре из восьми чемпионатов полуострова.
В сезоне 2014/15 «Севастополь» участвовал в Кубке России, где дошел до стадии 1/32 финала и уступил астраханскому «Волгарю» (0:2).