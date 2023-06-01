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13:06 (мск), источник: Sportmail.ru

«Севастополь» получил лицензию для выступления в чемпионате России

Футбольный клуб «Севастополь» получил аттестат для участия в соревнованиях Второй лиги — третьего по силе дивизиона профессионального футбола России. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Севастополь
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Источник: РИА "Новости"

«Севастополь» стал первым клубом из Крыма, получившим лицензию на участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Крымский клуб сможет дебютировать во Второй лиге в сезоне 2023/24.

По словам генерального директора клуба Валерия Чалого, команда сможет проводить домашние матчи первенства Второй лиги на своем стадионе в Севастополе.

Ранее сообщалось, что процедуру лицензирования для игры во Второй лиге проходят еще три крымских клуба — симферопольская «Таврия», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан».

«Севастополь» был создан в 2014 году после ликвидации одноименного клуба, выступавшего в украинской Премьер-лиге. На данный момент он является самым титулованным футбольным клубом Крыма. Севастопольцы выиграли четыре из восьми чемпионатов полуострова.

В сезоне 2014/15 «Севастополь» участвовал в Кубке России, где дошел до стадии 1/32 финала и уступил астраханскому «Волгарю» (0:2).

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