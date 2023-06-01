«Севастополь» получил лицензию для выступления в чемпионате России

«Севастополь» стал первым клубом из Крыма, получившим лицензию на участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Крымский клуб сможет дебютировать во Второй лиге в сезоне 2023/24.

По словам генерального директора клуба Валерия Чалого, команда сможет проводить домашние матчи первенства Второй лиги на своем стадионе в Севастополе.

Ранее сообщалось, что процедуру лицензирования для игры во Второй лиге проходят еще три крымских клуба — симферопольская «Таврия», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан».

«Севастополь» был создан в 2014 году после ликвидации одноименного клуба, выступавшего в украинской Премьер-лиге. На данный момент он является самым титулованным футбольным клубом Крыма. Севастопольцы выиграли четыре из восьми чемпионатов полуострова.