«Анжи», «Томь» и еще несколько клубов исключены из членов РФС

Членство в РФС потеряли махачкалинский «Анжи» (в связи с утратой профессионального статуса) и томская «Томь» (в связи с прекращением деятельности).

«Анжи» был основан в 1991 году. Махачкалинский клуб провел 11 сезонов в Российской Премьер-лиге (РПЛ) и добрался бронзовых медалей в сезоне 2012/13. В 2019 году клуб из-за финансовых проблем вылетел из РПЛ сразу во Вторую лигу, а в июне 2022 года был расформирован.

«Томь» была основана в 1957 году. Томский клуб провел девять сезонов в РПЛ, где его лучшим результатом было восьмое место в 2006 и 2010 году. В сезоне 2021/22 «Томь» заняла 14-е место в Первой лиге, но из-за финансовых проблем клуб не сумел получить лицензию на следующий сезон и лишилась профессионального статуса.