В УЕФА ответили на призыв УАФ исключить РФС из-за крымских клубов

25 июня Украинская ассоциация футбола призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА.

В пресс-службе УЕФА ответили на запрос о требовании Украинской ассоциации футбола исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с включением крымских клубов в число участников Второй лиги.

«В связи с ситуацией в Крыму и на основании решения Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА постановил запретить крымским клубам выступать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января 2015 года и считать регион “специальной зоной” для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — сообщили в пресс-службе УЕФА.