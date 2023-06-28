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14:34 (мск), источник: Sportmail.ru

В УЕФА ответили на призыв УАФ исключить РФС из-за крымских клубов

В пресс-службе УЕФА ответили, что запрет крымским клубам участвовать в соревнованиях РФС остается в силе.

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Источник: Reuters

25 июня Украинская ассоциация футбола призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА.

В пресс-службе УЕФА ответили на запрос о требовании Украинской ассоциации футбола исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с включением крымских клубов в число участников Второй лиги.

«В связи с ситуацией в Крыму и на основании решения Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА постановил запретить крымским клубам выступать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января 2015 года и считать регион “специальной зоной” для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

1 июня «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для выступления в дивизионе Б Второй лиги, 6 июня такой же документ был выдан «Рубину» из Ялты.

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