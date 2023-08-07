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11:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Урала» заявил, что во Второй лиге пьют практически все

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассказал про опыт выступлений во Второй лиге.

Урал
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Источник: РИА "Новости"

Мингиян Бевеев сообщил, что игроки Второй лиги злоупотребляют спиртными напитками.

«Во Второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во Второй лиге игрокам нечего терять. Они играют футбол чисто в удовольствие. Пить после каждой тренировки по четыре-пять бокалов пива и ложиться спать — норма для них. Яркий показатель того, что людям некуда расти, и они похоронили в себе футболистов», — сказал Бевеев корреспонденту Sport24.

Бевеев выступает за «Урал» с 2022 года. До этого он играл за «Енисей», КАМАЗ, «Носту» и МИТОС.

В текущем сезоне защитник провел все три матча за «Урал». Его команда успешно стартовала в новом сезоне, занимая четвертое место после трех туров.

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