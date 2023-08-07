Игрок «Урала» заявил, что во Второй лиге пьют практически все

«Во Второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во Второй лиге игрокам нечего терять. Они играют футбол чисто в удовольствие. Пить после каждой тренировки по четыре-пять бокалов пива и ложиться спать — норма для них. Яркий показатель того, что людям некуда расти, и они похоронили в себе футболистов», — сказал Бевеев корреспонденту Sport24.