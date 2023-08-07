Игрок «Урала» заявил, что во Второй лиге пьют практически все
Защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассказал про опыт выступлений во Второй лиге.
Защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассказал про опыт выступлений во Второй лиге.
Мингиян Бевеев сообщил, что игроки Второй лиги злоупотребляют спиртными напитками.
«Во Второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во Второй лиге игрокам нечего терять. Они играют футбол чисто в удовольствие. Пить после каждой тренировки по четыре-пять бокалов пива и ложиться спать — норма для них. Яркий показатель того, что людям некуда расти, и они похоронили в себе футболистов», — сказал Бевеев корреспонденту Sport24.
Бевеев выступает за «Урал» с 2022 года. До этого он играл за «Енисей», КАМАЗ, «Носту» и МИТОС.
В текущем сезоне защитник провел все три матча за «Урал». Его команда успешно стартовала в новом сезоне, занимая четвертое место после трех туров.