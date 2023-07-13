Деле Алли рассказал, что ребенком стал жертвой сексуальных домогательств

Бывший полузащитник сборной Англии Деле Алли в интервью-шоу Гари Невилла The Overlap рассказал о трудном детстве.

«В шесть я был жертвой домогательств. А потом меня отправили в Африку учиться дисциплине, а потом отправили обратно. В семь я начал курить, а в восемь начал продавать наркотики. Один взрослый сказал мне, что они не будут останавливать ребенка на велосипеде, поэтому я катался с футбольным мячом, а под ним у меня были наркотики. В 11 лет меня повесил на мосту парень из соседнего квартала. Мужчина. К 12 годам меня усыновили, но это была замечательная семья», — рассказал Алли.

Также футболист сообщил, что из-за пристрастия к алкоголю и приему снотворных оказался в реабилитационном центре.

«Когда я вернулся из Турции, я узнал, что мне нужна операция, я был в плохом психическом состоянии, и я решил пойти в современный реабилитационный центр для душевного здоровья. Они имеют дело с зависимостью и травмами. Я чувствовал, что пришло время для меня. Нельзя заставить пойти туда — вы должны принять решение сами, иначе это не сработает. Я попал в плохой цикл, а некоторые вещи причиняли мне вред», — добавил Деле Алли.

27-летний полузащитник большую часть своей карьеры провел за «Тоттенхэм». в составе которого в 2019 году играл в финале Лиги чемпионов. Зимой 2022 года Алли перешел в «Эвертон», а в последнем, омраченной травмой сезоне Алли выступал на правах аренды в «Бешикташе».

За сборную Англии Деле Алли провел 37 матчей, забил 3 гола.