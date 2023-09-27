«Уфа» назвала имя нового главного тренера
Евгений Харлачев был утвержден на пост главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.
Уфа
После отставки белорусского специалиста Сергея Гуренко в конце августа 49-летний Харлачев был назначен исполняющим обязанности. Под его руководством команда одержала пять побед и потерпела одно поражение.
«Уфа» после 11 туров Второй лиги А набрала 15 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице группы «Золото».
Евгений Харлачев ранее возглавлял «Иртыш», «Сокол» и дзержинский «Химик», был ассистентом тренера в «Роторе». Будучи игроком Харлачев выступал в чемпионатах России за «Крылья Советов», «Локомотив», «Динамо» и «Сатурн». В активе экс-полузащитника есть 6 матчей за сборную России.