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12:51 (мск), источник: Sportmail.ru

«Уфа» назвала имя нового главного тренера

Евгений Харлачев был утвержден на пост главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

Уфа
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Источник: ФК "Уфа"

После отставки белорусского специалиста Сергея Гуренко в конце августа 49-летний Харлачев был назначен исполняющим обязанности. Под его руководством команда одержала пять побед и потерпела одно поражение.

«Уфа» после 11 туров Второй лиги А набрала 15 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице группы «Золото».

Евгений Харлачев ранее возглавлял «Иртыш», «Сокол» и дзержинский «Химик», был ассистентом тренера в «Роторе». Будучи игроком Харлачев выступал в чемпионатах России за «Крылья Советов», «Локомотив», «Динамо» и «Сатурн». В активе экс-полузащитника есть 6 матчей за сборную России.

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