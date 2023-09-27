«Уфа» назвала имя нового главного тренера

После отставки белорусского специалиста Сергея Гуренко в конце августа 49-летний Харлачев был назначен исполняющим обязанности. Под его руководством команда одержала пять побед и потерпела одно поражение.

«Уфа» после 11 туров Второй лиги А набрала 15 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице группы «Золото».