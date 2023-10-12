Бывший футболист «Амкара» погиб в ДТП, еще трое пострадали
Воспитанник «Амкара» Евгений Ситиков минувшей ночью погиб в результате ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.
Воспитанник «Амкара» Евгений Ситиков минувшей ночью погиб в результате ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.
33-летний защитник, защищавший цвета клуба Второй лиги «Уралец-ТС», погиб на месте. Вместе с ним в автомобиле находились трое одноклубников: 21-летний нападающий Кирилл Кочетов находится в коме, 21-летний полузащитник Кирилл Мыльников и 23-летний полузащитник Денис Федорочев отделались травмами различной степени тяжести.
Все четыре игрока являются воспитанниками пермского футбола. Минувшим летом они перешли из «Амкара» в «Уралец-ТС», который в прошлом сезоне стал чемпионом зоны «Урал и Западная Сибирь» ЛФЛ (третий дивизион) и спустя 17 лет вернул себе профессиональный статус.
С 2007 по 2010 год Ситников выступал за «Амкар» в молодежном первенстве России по футболу. Большую часть карьеры он провел в пермских клубах «Октан» «Звезда», «Амкар» и «Амкар-Юниор». Всего на его счету 144 матча на профессиональном уровне, в которых он забил восемь мячей.