Бывший футболист «Амкара» погиб в ДТП, еще трое пострадали

33-летний защитник, защищавший цвета клуба Второй лиги «Уралец-ТС», погиб на месте. Вместе с ним в автомобиле находились трое одноклубников: 21-летний нападающий Кирилл Кочетов находится в коме, 21-летний полузащитник Кирилл Мыльников и 23-летний полузащитник Денис Федорочев отделались травмами различной степени тяжести.

Все четыре игрока являются воспитанниками пермского футбола. Минувшим летом они перешли из «Амкара» в «Уралец-ТС», который в прошлом сезоне стал чемпионом зоны «Урал и Западная Сибирь» ЛФЛ (третий дивизион) и спустя 17 лет вернул себе профессиональный статус.