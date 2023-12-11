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19:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Уфа» объявила о расторжении контракта с Александром Егоровым

Бывший арбитр ФИФА занимал пост генерального директора «Уфы» с июня 2023 года.

Уфа
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Источник: РИА "Новости"

Футбольный клуб «Уфа» объявил об уходе генерального директора команды Александра Егорова.

«Совет учредителей ФК “Уфа” и генеральный директор Александр Егоров по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой контракт. Футбольный клуб “Уфа” благодарит Александра Анатольевича за проделанную работу и желает удачи в дальнейшем», — написала пресс-служба клуба.

Под руководством Егорова «Уфа» провела 18 матчей во Второй лиге, набрав 31 турнирное очко, команда финишировала на втором месте. В Кубке России «Уфа» вышла в пятый раунд Пути регионов.

Ранее сообщалось, что отставка Егорова запланирована руководством «Уфы» из-за финансово ситуации в клубе. «Уфа» является бюджетным клубом и у нее есть регламентирующие нормы, на что можно тратить деньги. При этом руководство клуба использовало средства в качестве премий и тратило на другие вещи, именно поэтому образовались задолженности.

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