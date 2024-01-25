Футбольный клуб Басты перешел из профессиональной лиги в медийную

«С самого начала я слышу критические комментарии и советы, как управлять клубом. Большая часть — это пустые дискуссии, которые демотивируют тех, кто приходит в некоммерческий футбол. А в футбол второго дивизиона приходят энтузиасты.



За пару лет прекратили существование несколько клубов второго дивизиона. Формальные требования выросли, а вариантов финансовой поддержки или спонсорства стало меньше. Самостоятельно преодолеть некоторые сложности уже невозможно.



Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение перейти в медиафутбол. Главное для нас — чтобы Клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история. Мы можем вернуться в свой дивизион в любой момент, а вот попробовать себя в новом формате — это вызов. Это возможность порадовать наших верных болельщиков и завоевать сердца новых.



Понимаю, это риск. Но сейчас новое время, новые форматы. Медийный футбол становится ближе к болельщикам, к людям, для которых футбол это не просто спорт», — говорится в обращении Басты к болельщикам.

«СКА-Ростов» был основан в 1937 году. За этот клуб выступал нападающий Виктор Понедельник, забивший победный гол в финале первого чемпионата Европы по футболу в 1960 году, СКА завоевал серебряные медали чемпионата СССР 1966 года и выиграл Кубок СССР в 1981 году. Лучшим достижением СКА в российской истории является 13-е место в первом дивизионе в сезоне-2008, по итогам которого, однако, из-за финансовых проблем клуб был вынужден опуститься во второй дивизион. Лучшим результатом команды в Кубке России является выход в ⅛ финала турнира в сезоне-2008/09.

Баста стал собственником клуба в 2019 году и помог решить финансовые проблемы. До него ростовский СКА дважды терял профессиональный статус — в 1997 и 2013 годах.