Роман Павлюченко назначен тренером нападающих «Родины‑2»
Это первый тренерский опыт для бывшего футболиста сборной России.
Это первый тренерский опыт для бывшего футболиста сборной России.
Как сообщает пресс‑служба клуба, бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко стал тренером нападающих «Родины‑2».
«Легендарный форвард сборной России присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать свое мастерство! Рады приветствовать Романа Анатольевича в рядах “Родины‑2”, — говорится в сообщении клуба.
«Родина‑2» занимает 2‑е место в таблице дивизиона А «Серебро» Второй лиги.
Роману Павлюченко 42 года. Во время карьеры футболиста он выступал за такие клубы как лондонский «Тоттенхэм», «Спартак», «Локомотив», екатеринбургский «Урал», краснодарская «Кубань», волгоградский «Ротор», ставропольское «Динамо», московский «Арарат» и ногинское «Знамя». Форвард является двукратным обладателем Кубка России (2003, 2015). Павлюченко провел за сборную России 51 матч, забив 21 мяч. Он выступал в составе команды на чемпионате Европы‑2008, где россияне завоевали бронзу.
Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2006 и 2007). Нападающий является рекордсменом сборной России по количеству голов на чемпионатах Европы (4). В чемпионатах России Павлюченко провел 309 матчей и забил 104 мяча.