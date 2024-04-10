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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Роман Павлюченко назначен тренером нападающих «Родины‑2»

Это первый тренерский опыт для бывшего футболиста сборной России.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс‑служба клуба, бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко стал тренером нападающих «Родины‑2».

«Легендарный форвард сборной России присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать свое мастерство! Рады приветствовать Романа Анатольевича в рядах “Родины‑2”, — говорится в сообщении клуба.

«Родина‑2» занимает 2‑е место в таблице дивизиона А «Серебро» Второй лиги.

Роману Павлюченко 42 года. Во время карьеры футболиста он выступал за такие клубы как лондонский «Тоттенхэм», «Спартак», «Локомотив», екатеринбургский «Урал», краснодарская «Кубань», волгоградский «Ротор», ставропольское «Динамо», московский «Арарат» и ногинское «Знамя». Форвард является двукратным обладателем Кубка России (2003, 2015). Павлюченко провел за сборную России 51 матч, забив 21 мяч. Он выступал в составе команды на чемпионате Европы‑2008, где россияне завоевали бронзу.

Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2006 и 2007). Нападающий является рекордсменом сборной России по количеству голов на чемпионатах Европы (4). В чемпионатах России Павлюченко провел 309 матчей и забил 104 мяча.

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