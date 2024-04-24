Николай Писарев дисквалифицирован на 4 матча Второй лиги
Главный тренер «Краснодара-2» также оштрафован на 125 тысяч рублей.
Главный тренер «Краснодара-2» также оштрафован на 125 тысяч рублей.
20 апреля Николай Писарев получил красную карточку во время выездного матча Второй лиги «Краснодара-2» с «Уфой» (1:2).
«Николай Писарев был удален за оскорбление нецензурной бранью бригады арбитров. Это второй случай в этом сезоне у главного тренера “Краснодара-2” — речь идет о рецидиве со стороны Писарева. “Краснодар” не отрицал поведения Писарева, передал извинения тренера судьям через начальника команды. С учетом того, что это рецидив, КДК принял решение дисквалифицировать Писарева на четыре матча Второй лиги и оштрафовать его на 125 тысяч рублей», — цитирует «Чемпионат» главу Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца.
«Краснодар-2» занимает пятое место в весеннем сезоне дивизиона A Второй лиги, набрав 12 очков в девяти матчах. «Новосибирск» лидирует в чемпионате, «Уфа» находится на втором месте.
55-летний Писарев ранее возглавлял «Химки», «Урожай», «Олимпиец», молодежную сборную России и сборную России по пляжному футболу.