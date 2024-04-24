Николай Писарев дисквалифицирован на 4 матча Второй лиги

«Николай Писарев был удален за оскорбление нецензурной бранью бригады арбитров. Это второй случай в этом сезоне у главного тренера “Краснодара-2” — речь идет о рецидиве со стороны Писарева. “Краснодар” не отрицал поведения Писарева, передал извинения тренера судьям через начальника команды. С учетом того, что это рецидив, КДК принял решение дисквалифицировать Писарева на четыре матча Второй лиги и оштрафовать его на 125 тысяч рублей», — цитирует «Чемпионат» главу Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца.