Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Динамо Мх
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Лорьян
ПСЖ
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Химки
КАМАЗ
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
Локомотив
20
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
Шинник
12
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
Енисей
02
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Рубин
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Балтика
Футбол. Зарубежный
21:45
Вулверхэмптон
Борнмут
Футбол. Первая лига
17:30
Акрон
Ленинградец
00
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Эвертон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Лилль
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Кубань
30
Футбол. Первая лига
17:00
Волгарь
Торпедо
11
Футбол. Премьер-лига
16:00
Оренбург
Динамо
12
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Черноморец
11
Футбол. Первая лига
12:00
СКА-Хабаровск
Родина
21
Все события
19:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Николай Писарев дисквалифицирован на 4 матча Второй лиги

Главный тренер «Краснодара-2» также оштрафован на 125 тысяч рублей.

Краснодар-2
Россия
Источник: РИА "Новости"

20 апреля Николай Писарев получил красную карточку во время выездного матча Второй лиги «Краснодара-2» с «Уфой» (1:2).

«Николай Писарев был удален за оскорбление нецензурной бранью бригады арбитров. Это второй случай в этом сезоне у главного тренера “Краснодара-2” — речь идет о рецидиве со стороны Писарева. “Краснодар” не отрицал поведения Писарева, передал извинения тренера судьям через начальника команды. С учетом того, что это рецидив, КДК принял решение дисквалифицировать Писарева на четыре матча Второй лиги и оштрафовать его на 125 тысяч рублей», — цитирует «Чемпионат» главу Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца.

«Краснодар-2» занимает пятое место в весеннем сезоне дивизиона A Второй лиги, набрав 12 очков в девяти матчах. «Новосибирск» лидирует в чемпионате, «Уфа» находится на втором месте.

55-летний Писарев ранее возглавлял «Химки», «Урожай», «Олимпиец», молодежную сборную России и сборную России по пляжному футболу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь