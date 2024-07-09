Выставленный на «Авито» футбольный клуб нашел потенциального покупателя

«Скоро состоится встреча [с потенциальным покупателем], поэтому пока убрали объявление», — приводит слова исполняющего обязанности главного тренера команды Рустема Сабирзянова ТАСС.

В объявлении, которое появилось на прошлое неделе на «Авито» уточнялось, что выступающая во Втором дивизионе российская команда продается в связи с отсутствием возможности финансирования. Купить ее предлагалось за 5,3 миллиона рублей.

«Полностью укoмплeктoванный сoстaв игрoкoв, тpeнеpcкий, aдминиcтративный, медицинский и медиа штаб. Без долгов по зарплате для сотрудников. Экипировка и инвентарь в подарок», — говорится в описании к объявлению.

В нынешнем сезоне «Сокол» выступает в группе 4 Второго дивизиона Б. Команда после 13 туров занимает третье место в турнирной таблице с 28 очками, уступая лидирующему кировскому «Динамо» четыре балла.