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13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Выставленный на «Авито» футбольный клуб нашел потенциального покупателя

Объявление о продаже футбольного клуба «Сокол» сняли с сервиса объявлений «Авито» из-за начавшихся переговоров с потенциальным покупателем.

Источник: AP 2023

«Скоро состоится встреча [с потенциальным покупателем], поэтому пока убрали объявление», — приводит слова исполняющего обязанности главного тренера команды Рустема Сабирзянова ТАСС.

В объявлении, которое появилось на прошлое неделе на «Авито» уточнялось, что выступающая во Втором дивизионе российская команда продается в связи с отсутствием возможности финансирования. Купить ее предлагалось за 5,3 миллиона рублей.

«Полностью укoмплeктoванный сoстaв игрoкoв, тpeнеpcкий, aдминиcтративный, медицинский и медиа штаб. Без долгов по зарплате для сотрудников. Экипировка и инвентарь в подарок», — говорится в описании к объявлению.

В нынешнем сезоне «Сокол» выступает в группе 4 Второго дивизиона Б. Команда после 13 туров занимает третье место в турнирной таблице с 28 очками, уступая лидирующему кировскому «Динамо» четыре балла.


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