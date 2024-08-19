Игроки «Легиона» проиграли матч после победного селфи на 67-й минуте

Благодаря волевой победе «Севастополь» сумел подняться на седьмую строчку и сократить отставание от «Легиона» до четырех очков, имея при этом еще две игры в запасе. Махачкалинцы в свою очередь проиграли вторую домашнюю игру кряду и упустили возможность выйти на второе место.