Игроки «Легиона» проиграли матч после победного селфи на 67-й минуте

Хозяева открыли счет на 13-й минуте благодаря голу Анзору Токаева. На 66-й минуте нападающий «Легиона» Александр Оленев удвоил преимущество команды и вместе с командой отправился праздновать забитый мяч к угловому флажку. В этот момент сотрудник клуба передал Оленеву смартфон, на который он со своими одноклубниками сделал победное селфи.
Несмотря на отставание в два мяча, «Севастополю» удалось вернуться в игру и перевернуть ход встречи. К 78-й минуте гости сумели сравнять счет благодаря защитнику Льву Потапову, дважды отличившемуся после стандартных положений. Победный мяч на четвертой добавленной минуте забил защитник Евгений Ливаднов.
Благодаря волевой победе «Севастополь» сумел подняться на седьмую строчку и сократить отставание от «Легиона» до четырех очков, имея при этом еще две игры в запасе. Махачкалинцы в свою очередь проиграли вторую домашнюю игру кряду и упустили возможность выйти на второе место.