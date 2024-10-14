Футбольный клуб «Сокол» открыл вакансию таролога

Объявление о поиске специалиста, который делает расклады карт таро, опубликовано на сервисе поиска персонала.
«Футбольный клуб “Сокол” ищет таролога, который сможет помочь команде настроиться на игру и обеспечить благоприятный исход финального матча сезона 18 октября в Нижнем Новгороде против команды “Пари НН” и на игры в новом сезоне», — говорится в тексте объявления.
В обязанности сотрудника входит: проведение консультаций с игроками и тренерами; составление индивидуальных прогнозов для каждого игрока; проведение групповых сеансов для всей команды; участие в подготовке к матчу и поддержка команды во время игры. «Сокол» предлагает ежемесячный оклад в размере от 300 тысяч рублей на руки. В команде отметили, что возможна удаленная работа.
Руководитель отдела медиакоммуникаций казанского «Сокола» Адель Сафин прокомментировал эту информацию.
«Все верно, мы ищем таролога. Мы еще натальные карты делали. Считаем, что любые способы на пути к победе хороши. Мы говорим не только про матч с “Пари НН-2”. Будем и дальше смотреть на результаты. Ищем таролога на постоянную основу. Мы делали расклад на главного тренера Евгения Варламова. Солнце в десятом доме у капитана? Тоже все полностью соответствует. У нас уже больше двадцати откликов. Скоро будет проводиться отбор. Идеальный таролог? Самый главный критерий — любовь к футболу», — цитирует Сафина «Спорт-Экспресс».
Казанский «Сокол» тренирует бывший футболист сборной России Евгений Варламов. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги Б.
Ранее «Сокол» выставили на продажу на Avito. Позже сообщалось, что клуб, выступающий во Втором дивизионе, нашел потенциального покупателя.