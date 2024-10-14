Футбольный клуб «Сокол» открыл вакансию таролога

«Все верно, мы ищем таролога. Мы еще натальные карты делали. Считаем, что любые способы на пути к победе хороши. Мы говорим не только про матч с “Пари НН-2”. Будем и дальше смотреть на результаты. Ищем таролога на постоянную основу. Мы делали расклад на главного тренера Евгения Варламова. Солнце в десятом доме у капитана? Тоже все полностью соответствует. У нас уже больше двадцати откликов. Скоро будет проводиться отбор. Идеальный таролог? Самый главный критерий — любовь к футболу», — цитирует Сафина «Спорт-Экспресс».