«Ленинградец» опубликовал заявление после нападения на Евсеева

«Первое и самое главное: все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, им оказана медицинская помощь. Угроз их жизни нет. Вечером после игры с “Волгарем” тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана. На тех, кто шел последними, совершили нападение двое преступников, вооруженных ножом и перцовым баллоном. Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции. В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо.



Сейчас команда и штаб находится в гостинице. Завтра мы вылетаем в Санкт-Петербург и вернемся к тренировочному процессу во среду. Подчеркиваем, что случившееся не имеет никакого отношения к прошедшей игре между “Волгарем” и “Ленинградцем”, уверены, что напавшие на наших сотрудников преступники будут наказаны в соответствии с законами Российской Федерации. Берегите себя», — сказано в заявлении клуба.