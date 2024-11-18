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«Ленинградец» опубликовал заявление после нападения на Евсеева

Пресс-служба «Ленинградца» опубликовала официальное заявление в связи с нападением на сотрудников клуба, которое произошло минувшим вечером в Астрахани.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: телеграм-канал ФК «Ленинградец»

В результате инцидента главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо, а его помощник Александр Шмарко получил ножевое ранение.

«Первое и самое главное: все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, им оказана медицинская помощь. Угроз их жизни нет. Вечером после игры с “Волгарем” тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана. На тех, кто шел последними, совершили нападение двое преступников, вооруженных ножом и перцовым баллоном. Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции. В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо.

Сейчас команда и штаб находится в гостинице. Завтра мы вылетаем в Санкт-Петербург и вернемся к тренировочному процессу во среду. Подчеркиваем, что случившееся не имеет никакого отношения к прошедшей игре между “Волгарем” и “Ленинградцем”, уверены, что напавшие на наших сотрудников преступники будут наказаны в соответствии с законами Российской Федерации. Берегите себя», — сказано в заявлении клуба.

Накануне «Ленинградец» сыграл вничью с астраханским «Волгарем» (1:1) в матче заключительного 18-го тура Второй лиги. Клуб финишировал на третьем месте в турнирной таблице дивизиона A группы «Золото» Второй лиги, отстав от лидирующего «Челябинска» на семь очков.

Ленинградец
Волгарь-Астрахань