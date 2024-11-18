Нападавшим на Вадима Евсеева грозит до семи лет лишения свободы

Фигурантами дела стали двое молодых людей 2002 и 2003 годов рождения. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.
Минувшей ночью Евсеев с другими сотрудниками «Ленинградца» подвергся нападению со стороны неизвестных, когда возвращался из ресторана в отель. В результате инцидента 48-летний специалист был атакован перцовым газом в лицо, а его помощник Александр Шмарко получил ножевое ранение.
Накануне «Ленинградец» сыграл вничью с астраханским «Волгарем» (1:1) в матче заключительного 18-го тура Второй лиги. «Ленинградец» финишировал на третьем месте в турнирной таблице дивизиона A группы «Золото» Второй лиги, отстав от лидирующего «Челябинска» на семь очков.