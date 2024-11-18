Нападавшим на Вадима Евсеева грозит до семи лет лишения свободы

Фигурантами дела стали двое молодых людей 2002 и 2003 годов рождения. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.