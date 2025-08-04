Сычев покинет пост президента омского «Иртыша»

За свою профессиональную карьеру Дмитрий Сычев выступал за московский «Спартак», французский «Марсель» и «Локомотив». В составе сборной России игрок провел 48 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. В 2008 году футболист завоевал бронзу чемпионата Европы. Нападающий объявил о завершении карьеры в 2019 году.