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Сычев покинет пост президента омского «Иртыша»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев уйдет с поста президента футбольного клуба «Иртыш».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

41-летний Сычев был назначен на должность президента клуба «Иртыш», выступающего во Второй лиге, в январе 2024 года.

«Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске», — написал Сычев в одной из своих соцсетей.

За свою профессиональную карьеру Дмитрий Сычев выступал за московский «Спартак», французский «Марсель» и «Локомотив». В составе сборной России игрок провел 48 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. В 2008 году футболист завоевал бронзу чемпионата Европы. Нападающий объявил о завершении карьеры в 2019 году.

В текущем сезоне «Иртыш» занимает второе место в турнирной таблице Второй лиги группы «Серебро» с 7 очками.