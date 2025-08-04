Сычев покинет пост президента омского «Иртыша»

41-летний Сычев был назначен на должность президента клуба «Иртыш», выступающего во Второй лиге, в январе 2024 года.
«Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске», — написал Сычев в одной из своих соцсетей.
За свою профессиональную карьеру Дмитрий Сычев выступал за московский «Спартак», французский «Марсель» и «Локомотив». В составе сборной России игрок провел 48 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. В 2008 году футболист завоевал бронзу чемпионата Европы. Нападающий объявил о завершении карьеры в 2019 году.
В текущем сезоне «Иртыш» занимает второе место в турнирной таблице Второй лиги группы «Серебро» с 7 очками.