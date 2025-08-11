Ричмонд
© VK, 1999-2025
Матч-центр
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.55
П2
4.95
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.10
П2
2.43
Футбол. Кубок России
12.08
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.70
П2
1.97
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

Российский вратарь забил гол с 85 метров: видео

Вратарь новотроицкой «Носты» Николай Нелюбов забил гол в домашнем матче 16-го тура Второй лиги против дзержинского «Химика» (2:5).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

На 16-й минуте встречи 21-летний вратарь выносил мяч вперед из своей штрафной, после чего он оказался в воротах гостей. Благодаря этому «Носте» удалось сравнять счет. В конце первого тайма Нелюбов также сумел отразить пенальти, однако его старания не помогли избежать «Носте» крупного поражения.

Благодаря победе над «Ностой» дзержинский «Химик» единолично возглавил турнирную таблицу группы 4 дивизиона Б Второй лиги, опередив пермский «Амкар». «Носта» занимает десятую строчку.

Нелюбов является воспитанником волгоградского «Ротора». Летом 2024 года он перешел в «Носту», за которую сыграл 20 матчей и пропустил 39 мячей.