Российский вратарь забил гол с 85 метров: видео

На 16-й минуте встречи 21-летний вратарь выносил мяч вперед из своей штрафной, после чего он оказался в воротах гостей. Благодаря этому «Носте» удалось сравнять счет. В конце первого тайма Нелюбов также сумел отразить пенальти, однако его старания не помогли избежать «Носте» крупного поражения.
Благодаря победе над «Ностой» дзержинский «Химик» единолично возглавил турнирную таблицу группы 4 дивизиона Б Второй лиги, опередив пермский «Амкар». «Носта» занимает десятую строчку.
Нелюбов является воспитанником волгоградского «Ротора». Летом 2024 года он перешел в «Носту», за которую сыграл 20 матчей и пропустил 39 мячей.