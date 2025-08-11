Российский вратарь забил гол с 85 метров: видео

На 16-й минуте встречи 21-летний вратарь выносил мяч вперед из своей штрафной, после чего он оказался в воротах гостей. Благодаря этому «Носте» удалось сравнять счет. В конце первого тайма Нелюбов также сумел отразить пенальти, однако его старания не помогли избежать «Носте» крупного поражения.