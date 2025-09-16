В российском футболе установлен новый рекорд: видео

22-летний футболист отличился в выездном матче 9-го тура Второй лиги против курского «Авангарда» (1:2). Кравцов оформил дубль после перерыва, забив два мяча с разницей всего в 48 секунд. Примечательно, что режиссеры трансляции не успели показать второй гол в прямом эфире.
Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «Торпедо» Игорю Лебеденко, который в июле 2004 года в матче РПЛ оформил дубль в ворота ЦСКА (3:3) за 53 секунды.
«Тренер в перерыве матча сказал, чтобы мы агрессивнее шли в атаку, чтобы больше было агрессивных в штрафной. Я думаю, что нам это удалось. Первый мяч был забит за счет того, что мы агрессивно сыграли. Ну и второй тоже, мы агрессивно пошли в прессинг, соперник ошибся и мы его за это наказали. Все, победа», — сказал Кравцов после матча.
Дубль Кравцова помог «Калуге» одержать волевую победу и укрепить лидерство в турнирной таблице Второй лиги (дивизион «А», группа «серебро»).
«Калуга» арендовала Кравцова у «СКА-Хабаровска». Он провел за клуб десять матчей и отметился четырьмя забитыми мячами.