В российском футболе установлен новый рекорд: видео

«Тренер в перерыве матча сказал, чтобы мы агрессивнее шли в атаку, чтобы больше было агрессивных в штрафной. Я думаю, что нам это удалось. Первый мяч был забит за счет того, что мы агрессивно сыграли. Ну и второй тоже, мы агрессивно пошли в прессинг, соперник ошибся и мы его за это наказали. Все, победа», — сказал Кравцов после матча.