Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Донецкий «Шахтер» будет выступать во Второй лиге с 2026 года

Футбольный клуб «Шахтер» из Донецка в следующем году будет выступать во Второй лиге, сообщает Sport Baza в телеграм-канале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/union_liga

По информации источника, клуб уже начал проходить лицензирование. Представители «Шахтера» посетили офис ФНЛ и получили одобрение на участие турнире в следующем сезоне. Клуб из Донецка будет выступать в первой группе Второй лиги дивизиона Б. В этом дивизионе играют несколько клубов из Севастополя и другие команды из южных регионов. Домашние матчи «Шахтер» планирует проводить в Крыму.

Бюджет клуба составит около 60 млн рублей. В составе «Шахтера» играют воспитанники местной школы и футболисты из Крыма.

«Шахтер» не сможет принимать участие в Кубке России из-за возможных санкций со стороны ФИФА и УЕФА в адрес Российского футбольного союза (РФС).

Кроме «Шахтера» во Вторую лигу может попасть «Фрегат» из Херсонской области и луганская «Заря».