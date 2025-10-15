Донецкий «Шахтер» будет выступать во Второй лиге с 2026 года

По информации источника, клуб уже начал проходить лицензирование. Представители «Шахтера» посетили офис ФНЛ и получили одобрение на участие турнире в следующем сезоне. Клуб из Донецка будет выступать в первой группе Второй лиги дивизиона Б. В этом дивизионе играют несколько клубов из Севастополя и другие команды из южных регионов. Домашние матчи «Шахтер» планирует проводить в Крыму.