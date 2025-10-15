Донецкий «Шахтер» будет выступать во Второй лиге с 2026 года

По информации источника, клуб уже начал проходить лицензирование. Представители «Шахтера» посетили офис ФНЛ и получили одобрение на участие турнире в следующем сезоне. Клуб из Донецка будет выступать в первой группе Второй лиги дивизиона Б. В этом дивизионе играют несколько клубов из Севастополя и другие команды из южных регионов. Домашние матчи «Шахтер» планирует проводить в Крыму.
Бюджет клуба составит около 60 млн рублей. В составе «Шахтера» играют воспитанники местной школы и футболисты из Крыма.
«Шахтер» не сможет принимать участие в Кубке России из-за возможных санкций со стороны ФИФА и УЕФА в адрес Российского футбольного союза (РФС).
Кроме «Шахтера» во Вторую лигу может попасть «Фрегат» из Херсонской области и луганская «Заря».