Обладатель Кубка России-2018 вернется в профессиональный футбол

Пресс-служба клуба из Ленинградской области сообщила о планах вновь получить профессиональный статус и начать выступления во Второй лиге в 2026 году.
«Футбольный клуб “Тосно” снова начинает свой путь в профессиональном футболе. На состоявшемся общем собрании руководства “Тосно” было единогласно принято решение о дальнейшем развитии клуба и участии клуба в ФНЛ-2 (Вторая Лига — Дивизион Б — группа 2). Это большой шаг к нашей общей цели — возвращению “Тосно” в профессиональный футбол! Давайте пожелаем успехов нашей команде и будем вместе идти только вперед», — сказано в сообщении клуба.
«Тосно» был основан летом 2013 года и за четыре года прошел путь от ПФЛ до РПЛ. Сезон-2017/18 стал для клуба единственным в элитном дивизионе, в ходе которого он столкнулся с финансовыми трудностями. Несмотря на проблемы, «лесники» сумели выиграть Кубок России, однако уже через месяц после этого успеха клуб объявил о прекращении существования.
В апреле 2023 года «Тосно» был возрожден. В нынешнем сезоне клуб одержал победу в чемпионате МРО «Северо-Запад» Третьей лиги.