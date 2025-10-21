Обладатель Кубка России-2018 вернется в профессиональный футбол

«Тосно» был основан летом 2013 года и за четыре года прошел путь от ПФЛ до РПЛ. Сезон-2017/18 стал для клуба единственным в элитном дивизионе, в ходе которого он столкнулся с финансовыми трудностями. Несмотря на проблемы, «лесники» сумели выиграть Кубок России, однако уже через месяц после этого успеха клуб объявил о прекращении существования.