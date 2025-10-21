Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Мх
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.01
X
3.55
П2
1.99
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.20
П2
13.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.70
П2
6.09
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.91
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.70
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70

Обладатель Кубка России-2018 вернется в профессиональный футбол

Футбольный клуб «Тосно» объявил о возвращении в профессиональный футбол.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fctosno

Пресс-служба клуба из Ленинградской области сообщила о планах вновь получить профессиональный статус и начать выступления во Второй лиге в 2026 году.

«Футбольный клуб “Тосно” снова начинает свой путь в профессиональном футболе. На состоявшемся общем собрании руководства “Тосно” было единогласно принято решение о дальнейшем развитии клуба и участии клуба в ФНЛ-2 (Вторая Лига — Дивизион Б — группа 2). Это большой шаг к нашей общей цели — возвращению “Тосно” в профессиональный футбол! Давайте пожелаем успехов нашей команде и будем вместе идти только вперед», — сказано в сообщении клуба.

«Тосно» был основан летом 2013 года и за четыре года прошел путь от ПФЛ до РПЛ. Сезон-2017/18 стал для клуба единственным в элитном дивизионе, в ходе которого он столкнулся с финансовыми трудностями. Несмотря на проблемы, «лесники» сумели выиграть Кубок России, однако уже через месяц после этого успеха клуб объявил о прекращении существования.

В апреле 2023 года «Тосно» был возрожден. В нынешнем сезоне клуб одержал победу в чемпионате МРО «Северо-Запад» Третьей лиги.