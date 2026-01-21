Источник: старейший клуб России прекратит свое существование

По информации источника, подмосковный клуб не выплатил футболистам и сотрудникам зарплату за прошлый сезон. В связи с этим сотрудники клуба обратились в РФС, после чего Палата по разрешению споров постановила взыскать с клуба накопившиеся задолженности. Если выплаты не будут произведены до 27 января, на команду будут наложены штрафы по 100 тыс. рублей за каждое поданное заявление.