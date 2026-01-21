Ричмонд
Источник: старейший клуб России прекратит свое существование

Футбольный клуб «Знамя Труда» из Орехово-Зуево может прекратить существование из-за финансовых проблем. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Знамя Труда"

По информации источника, подмосковный клуб не выплатил футболистам и сотрудникам зарплату за прошлый сезон. В связи с этим сотрудники клуба обратились в РФС, после чего Палата по разрешению споров постановила взыскать с клуба накопившиеся задолженности. Если выплаты не будут произведены до 27 января, на команду будут наложены штрафы по 100 тыс. рублей за каждое поданное заявление.

Отмечается, что руководство клуба не выходит на связь, а футболисты уже ищут себе новые команды. Бывшие игроки убеждены, что в самое ближайшее время «Знамя Труда» прекратит свое существование.

«Знамя Труда» было основано в 1909 году и является старейшим профессиональным клубом России. За свою 116-летнюю историю подмосковный клуб ни разу не выступал в высшем дивизионе страны. Наилучшим достижением «Знамя Труда» был выход в финал Кубка СССР в 1962 году, где команда уступила донецкому «Шахтеру» (0:2).

В прошлом году «Знамя Труда» заняло пятое место в третьей группе дивизиона Б Второй лиги, отстав от победителя группы брянского «Динамо» на девять очков.