«Кубань» не примет участия во Второй лиге сезона-2026/27

«Желто-зеленые не исчезают с футбольной карты страны — мы берем необходимую паузу для перезагрузки. В этот период наше главное внимание будет приковано к молодежной команде. “Кубань-М” продолжит защищать цвета клуба в Высшей лиге чемпионата Краснодарского края 2026 года. Уже осенью “Кубань” возобновит полноценную работу на профессиональном уровне. Клуб начнет активное формирование состава новой команды для участия во Второй лиге “Б”, старт которой запланирован на март 2027 года. На данном этапе это единственный шаг, который позволит клубу сохранить структуру и двигаться дальше», — отмечается в сообщении клуба.