Стали известны соперники сборной России в стыковых матчах перед ЧМ
Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира 2022 года прошла в Цюрихе.
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира 2022 года прошла в Цюрихе.
Сборная России узнала соперника в первом стыковом матче. Им стала команда Польши.
Для того, чтобы выйти на чемпионат мира, команде Валерия Карпина нужно будет победить сначала поляков, а затем сыграть с победителем пары Швеция — Чехия. Обе игры российская сборная проведет дома.
Всего в стыковых матчах примут участие 12 европейских сборных. Финальные путевки на чемпионат мира в Катар получат три из них.
Все пары в полуфинальных стыковых матчах:
Сетка финальных стыковых матчей:
Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.