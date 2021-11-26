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19:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны соперники сборной России в стыковых матчах перед ЧМ

Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира 2022 года прошла в Цюрихе.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Сборная России узнала соперника в первом стыковом матче. Им стала команда Польши.

Для того, чтобы выйти на чемпионат мира, команде Валерия Карпина нужно будет победить сначала поляков, а затем сыграть с победителем пары Швеция — Чехия. Обе игры российская сборная проведет дома.

Всего в стыковых матчах примут участие 12 европейских сборных. Финальные путевки на чемпионат мира в Катар получат три из них.

Все пары в полуфинальных стыковых матчах:

  • Шотландия — Украина
  • Уэльс — Австрия
  • Россия — Польша
  • Швеция — Чехия
  • Италия — Северная Македония
  • Португалия — Турция

Сетка финальных стыковых матчей:

  • Шотландия/Украина — Уэльс/Австрия
  • Россия/Польша — Швеция/Чехия
  • Италия/Северная Ирландия — Португалия/Турция

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.

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