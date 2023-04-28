Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Уфа
Динамо Мх
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Лечче
Удинезе
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Факел
Футбол. Зарубежный
21:30
Бохум
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Реал Сосьедад
Все события
13:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь Аргентины раскрыл секрет, который помог выиграть ЧМ-2022

Мартинес поделился секретом.

АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес дал совет своим партнерам по команде, который помог выиграть серию пенальти на чемпионате мира 2022 в Катаре.

«Я сказал своим партнерам, если я отбиваю пенальти, то следующий вы должны бить по центру. Это решение сформировалось на основе моих психологических тренировок на протяжении многих лет. Когда я отбиваю первый пенальти, давление оказывается на другого вратаря. Поэтому он будет нырять. Ты же не хочешь выглядеть глупо в финале чемпионата мира, стоя в центре». — сказал Мартинес Яну Райту в шоу «Behind The Game» на Youtube.

У Мартинеса было хорошее предчувствие. После того, как Мартинес отбил пенальти, вратарь французов Уго Льорис нырнул влево, Пауло Дибала пробил по центру сильно и низко.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Барселона» рассказала о рекордной выручке с матча женской Лиги чемпионов
В «Сочи» прояснили ситуацию с гражданством Нобоа
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь