Вратарь Аргентины раскрыл секрет, который помог выиграть ЧМ-2022

«Я сказал своим партнерам, если я отбиваю пенальти, то следующий вы должны бить по центру. Это решение сформировалось на основе моих психологических тренировок на протяжении многих лет. Когда я отбиваю первый пенальти, давление оказывается на другого вратаря. Поэтому он будет нырять. Ты же не хочешь выглядеть глупо в финале чемпионата мира, стоя в центре». — сказал Мартинес Яну Райту в шоу «Behind The Game» на Youtube.