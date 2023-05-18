FIFA представила официальный логотип ЧМ-2026

Презентация состоялась сегодня в Лос-Анджелесе. Главными героями презентации стали президент ФИФА Джанни Инфантино и чемпион мира 1994 и 2002 годов в составе сборной Бразилии Роналдо. Также в мероприятии принимали участие легенды местного футбола — экс-вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос, экс-вратарь сборной Канады Крейг Форрест и двукратная чемпионка мира в составе сборной США Карли Ллойд.

Концепция нового логотипа существенно отличается от предыдущих. Впервые на логотипе турнира будет реальное изображение Кубка мира, расположенного на фоне числа 26 — года проведения чемпионата мира. Позднее будут представлены 16 логотипов городов, которые примут соревнования.