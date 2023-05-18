FIFA представила официальный логотип ЧМ-2026
Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала новый логотип чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.
Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала новый логотип чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.
Презентация состоялась сегодня в Лос-Анджелесе. Главными героями презентации стали президент ФИФА Джанни Инфантино и чемпион мира 1994 и 2002 годов в составе сборной Бразилии Роналдо. Также в мероприятии принимали участие легенды местного футбола — экс-вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос, экс-вратарь сборной Канады Крейг Форрест и двукратная чемпионка мира в составе сборной США Карли Ллойд.
Концепция нового логотипа существенно отличается от предыдущих. Впервые на логотипе турнира будет реальное изображение Кубка мира, расположенного на фоне числа 26 — года проведения чемпионата мира. Позднее будут представлены 16 логотипов городов, которые примут соревнования.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике летом 2026 года. Впервые в истории турнира в финальной стадии примут участие 48 сборных, а общее количество матчей увеличится с 64 до 104.