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10:32 (мск), источник: Sportmail.ru

FIFA представила официальный логотип ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала новый логотип чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Презентация состоялась сегодня в Лос-Анджелесе. Главными героями презентации стали президент ФИФА Джанни Инфантино и чемпион мира 1994 и 2002 годов в составе сборной Бразилии Роналдо. Также в мероприятии принимали участие легенды местного футбола — экс-вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос, экс-вратарь сборной Канады Крейг Форрест и двукратная чемпионка мира в составе сборной США Карли Ллойд.

Концепция нового логотипа существенно отличается от предыдущих. Впервые на логотипе турнира будет реальное изображение Кубка мира, расположенного на фоне числа 26 — года проведения чемпионата мира. Позднее будут представлены 16 логотипов городов, которые примут соревнования.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике летом 2026 года. Впервые в истории турнира в финальной стадии примут участие 48 сборных, а общее количество матчей увеличится с 64 до 104.

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