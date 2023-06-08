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16:56 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА впервые выплатит премиальные участницам женского ЧМ

ФИФА впервые начнет выплачивать премиальные футболисткам женского чемпионата мира, сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

Все участницы группового этапа получат гарантированные 30 тысяч долларов.

Выход в ⅛ финала мирового первенства принесет футболисткам 60 тысяч, четвертьфинал 90 тысяч, 4-е место — 165 тысяч, 3-е место — 180 тысяч, 2-е место — 195 тысяч. Футболистки команды-победителя получат по 270 тысяч долларов.

Такие суммы превышают годовые зарплаты в клубах у большинства девушек.

Женский ЧМ-2023 пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

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