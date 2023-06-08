ФИФА впервые выплатит премиальные участницам женского ЧМ

Выход в ⅛ финала мирового первенства принесет футболисткам 60 тысяч, четвертьфинал 90 тысяч, 4-е место — 165 тысяч, 3-е место — 180 тысяч, 2-е место — 195 тысяч. Футболистки команды-победителя получат по 270 тысяч долларов.