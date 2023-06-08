ФИФА впервые выплатит премиальные участницам женского ЧМ
ФИФА впервые начнет выплачивать премиальные футболисткам женского чемпионата мира, сообщает Sky Sports.
ФИФА впервые начнет выплачивать премиальные футболисткам женского чемпионата мира, сообщает Sky Sports.
Все участницы группового этапа получат гарантированные 30 тысяч долларов.
Выход в ⅛ финала мирового первенства принесет футболисткам 60 тысяч, четвертьфинал 90 тысяч, 4-е место — 165 тысяч, 3-е место — 180 тысяч, 2-е место — 195 тысяч. Футболистки команды-победителя получат по 270 тысяч долларов.
Такие суммы превышают годовые зарплаты в клубах у большинства девушек.
Женский ЧМ-2023 пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.