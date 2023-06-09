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11:36 (мск), источник: Sportmail.ru

На ЧМ-2023 среди женщин продано более 1 млн билетов

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023, станет самым посещаемым турниром в истории. На него продано более 1 млн билетов. Соревнования пройдут в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

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Источник: AP 2022

"Рад сообщить всему миру, что ФИФА продала более миллиона билетов на чемпионат мира по футболу среди женщин, который в этом году пройдет в Австралии и Новой Зеландии!

Пока я пишу это, было продано 1 032 884 билета. До старта осталось более месяца, а мы превзошли показатели продаж во Франции в 2019 году, что означает, что чемпионат мира по футболу среди женщин в Австралии и Новой Зеландии 2023 года станет самым посещаемым в истории. Будущее за женщинами! Спасибо болельщикам за поддержку того, что станет величайшим женским чемпионатом мира по футболу в истории!

В принимающих странах и по всему миру набираются обороты, и я с нетерпением жду встречи с вами там, чтобы увидеть, как звезды женского футбола сияют на мировой арене", — написал президент ФИФА Джанни Инфантино в одной из своих соцсетей.

Действующими чемпионками мира является сборная команда США. Они выигрывали титул четыре раза в 1991, 1999, 2015 и 2019 годах.

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