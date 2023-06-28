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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
20:23 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА предложил новый формат отбора европейских сборных на чемпионат мира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил Международной федерации футбола (ФИФА) новый формат отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года для европейских сборных.

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Источник: Reuters

УЕФА предлагает разбить отборочный турнир на групповой этап, который пройдет с марта по ноябрь 2025 года, и плей-офф, который разыграют в марте 2026 года. Во время первого этапа сборные будут разделены на 12 групп по четыре или пять команд в каждой. Победители групп получат прямую путевку на чемпионат мира. Сборным, занявшим вторые места, предстоит принять участие в плей-офф, в котором также сыграют четыре победителя групп Лиги наций сезона-2024/25, которые не смогли занять первое или второе место во время группового этапа отбора на чемпионат мира.

В плей-офф 16 команд будут разделены на четыре группы по четыре команды. Он будет проводиться в виде одноматчевых полуфиналов, а затем одноматчевых финалов.

Чемпионат мира 2026 года пройдет летом в США, Канаде и Мексике. Это будет первый чемпионат мира, участие в котором примут 48 команд. Треть участников (16 сборных) будут представлять Европу.

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