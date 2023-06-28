УЕФА предложил новый формат отбора европейских сборных на чемпионат мира

УЕФА предлагает разбить отборочный турнир на групповой этап, который пройдет с марта по ноябрь 2025 года, и плей-офф, который разыграют в марте 2026 года. Во время первого этапа сборные будут разделены на 12 групп по четыре или пять команд в каждой. Победители групп получат прямую путевку на чемпионат мира. Сборным, занявшим вторые места, предстоит принять участие в плей-офф, в котором также сыграют четыре победителя групп Лиги наций сезона-2024/25, которые не смогли занять первое или второе место во время группового этапа отбора на чемпионат мира.