ЧМ по футболу 2034 года может пройти в Казахстане и Узбекистане

Проведение мирового первенства планируется организовать совместно с Узбекистаном. О планах провести футбольный ЧМ-2034 в Центральной Азии было объявлено на саммите с участием официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран региона, который прошел в четверг, 20 июля.

Ранее Казахстан и Узбекистан ни разу не принимали ни один из крупных турниров Международной федерации футбола (ФИФА). В июне 2023 года президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что Узбекистан примет чемпионат мира по футзалу 2024 года.

На данный момент единственную официальную заявку на проведение ЧМ-2034 подала Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в рамках которой мундиаль должен пройти в сразу в 10 странах региона. Интерес в подаче заявки выражали также Австралия (совместно с Новой Зеландией и/или Индонезией), Зимбабве (совместно с одной из приграничных стран) и Египет.

Ожидается, что хозяин ЧМ-2034 будет выбран в 2027 году. В следующем году ФИФА должна объявил страны-хозяйки ЧМ-2030, которые ознаменует столетие первого в истории чемпионата мира. На проведение турнира пока подано две совместные заявки: от Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили, а также от Испании, Португалии и Марокко.