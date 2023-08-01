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15:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Названы три города-претендента на проведение финала ЧМ-2026

Стадионы в Далласе, Лос-Анджелесе и в пригороде Нью-Йорка являются главными претендентами на проведение финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает журналист Global Tourism Давит Хабтериам.

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Источник: РИА "Новости"

ЧМ-2026 примут три страны — США, Канада и Мексика, матчи пройдут в 16 различных городах. Впервые мундиаль пройдет в трех странах и впервые в финальном турнире примет участие 48 сборных.

На проведение финального матча претендует стадион «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» расположенный в штате Техас, который вмещает 80 тысяч болельщиков. «Соу-Фай Стэдиум» — стадион и развлекательный комплекс в штате Калифорния, он вмещает 70 240 болельщиков. А также «Метлайф-стэдиум», он расположен в пригороде Нью-Йорка и вмещает 82 500 человек.

Ожидается, что ФИФА объявит место проведения финала в сентябре 2023 года.

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Названы три города-претендента на проведение финала ЧМ-2026
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