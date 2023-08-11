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12:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Швеция вышла в полуфинал женского ЧМ по футболу

Сборная Швеции обыграла национальную команду Японии и вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Австралии и Новой Зеландии.

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Источник: Reuters

Игра ¼ финала проходила на стадионе «Эден Парк» в Окленде.

Женская сборная Швеции открыла счет в матче на 32-й минуте, гол забила Аманда Илестедт. Футболисткам удалось удвоить свое преимущество на 51-й минуте, с пенальти отличилась Филиппа Ангелдал. В концовке встречи, на 87-й минуте, Япония сократила отставание в счете усилиями футболистки английского «Вест Хэма» Хоноки Хаяси. При этом десятью минутами ранее японки не реализовали пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу шведских футболисток со счетом 2:1.

Сборная Швеции вышла в полуфинал, где сыграет с Испанией.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим чемпионом мира является сборная США, которая вылетела в ⅛ финала, уступив футболисткам из Швеции в серии послематчевых пенальти.

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