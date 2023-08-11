Швеция вышла в полуфинал женского ЧМ по футболу

Женская сборная Швеции открыла счет в матче на 32-й минуте, гол забила Аманда Илестедт. Футболисткам удалось удвоить свое преимущество на 51-й минуте, с пенальти отличилась Филиппа Ангелдал. В концовке встречи, на 87-й минуте, Япония сократила отставание в счете усилиями футболистки английского «Вест Хэма» Хоноки Хаяси. При этом десятью минутами ранее японки не реализовали пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу шведских футболисток со счетом 2:1.