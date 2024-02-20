Умер автор победного гола в финале ЧМ-1990 Андреас Бреме

По информации источника, причиной смерти именитого футболиста стала остановка сердца.

Бреме является автором единственного мяча в финальном матче чемпионата мира 1990 года — на 85-й минуте он поразил ворота сборной Аргентины с пенальти. Также Бреме является серебряным призером ЧМ-1986, где немцы в финале уступили Аргентине (2:3). Всего в составе немецкой сборной он провел 86 матчей и забил восемь мячей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240546&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 80-х Бреме считался одним из лучших защитников мирового футбола. Большую часть карьеры он провел в «Кайзерслаутерне», с которым выигрывал чемпионат и Кубок Германии. Также Бреме выступал за «Баварию», «Интер» и «Реал Сарагосу».