Умер автор победного гола в финале ЧМ-1990 Андреас Бреме
Чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной ФРГ Андреас Бреме умер на 64-м году жизни. Об этом сообщает Bild.
Чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной ФРГ Андреас Бреме умер на 64-м году жизни. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, причиной смерти именитого футболиста стала остановка сердца.
Бреме является автором единственного мяча в финальном матче чемпионата мира 1990 года — на 85-й минуте он поразил ворота сборной Аргентины с пенальти. Также Бреме является серебряным призером ЧМ-1986, где немцы в финале уступили Аргентине (2:3). Всего в составе немецкой сборной он провел 86 матчей и забил восемь мячей.
В 80-х Бреме считался одним из лучших защитников мирового футбола. Большую часть карьеры он провел в «Кайзерслаутерне», с которым выигрывал чемпионат и Кубок Германии. Также Бреме выступал за «Баварию», «Интер» и «Реал Сарагосу».
Бреме завершил карьеру футболиста в 1998 году. После этого он работал тренером в «Кайзерслаутерне», «Унтерхахинге» и «Штутгарте».