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12:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер автор победного гола в финале ЧМ-1990 Андреас Бреме

Чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной ФРГ Андреас Бреме умер на 64-м году жизни. Об этом сообщает Bild.

Германия
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Источник: AP 2023

По информации источника, причиной смерти именитого футболиста стала остановка сердца.

Бреме является автором единственного мяча в финальном матче чемпионата мира 1990 года — на 85-й минуте он поразил ворота сборной Аргентины с пенальти. Также Бреме является серебряным призером ЧМ-1986, где немцы в финале уступили Аргентине (2:3). Всего в составе немецкой сборной он провел 86 матчей и забил восемь мячей.

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В 80-х Бреме считался одним из лучших защитников мирового футбола. Большую часть карьеры он провел в «Кайзерслаутерне», с которым выигрывал чемпионат и Кубок Германии. Также Бреме выступал за «Баварию», «Интер» и «Реал Сарагосу».

Бреме завершил карьеру футболиста в 1998 году. После этого он работал тренером в «Кайзерслаутерне», «Унтерхахинге» и «Штутгарте».

 Умер автор победного гола в финале ЧМ-1990 Андреас Бреме
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