Мадридский «Реал» опроверг слова Карло Анчелотти о клубном ЧМ

Ранее главный тренер Карло Анчелотти заявил, что клуб откажется от участия в турнире из-за перегруженного календаря и небольших призовых.

«Реал» Мадрид сообщает, что его участие в новом клубном чемпионате мира, который будет организован ФИФА в сезоне-2024/25, ни разу не ставилось под сомнение. Поэтому наш клуб, как и планировалось, примет участие в этом официальном соревновании, которое мы встречаем с гордостью и с максимальным энтузиазмом, чтобы вновь заставить миллионы наших болельщиков по всему миру мечтать о новом титуле, — сказано в заявлении.

Итальянский специалист, который сегодня отмечает 65-летний юбилей, написал в соцсетях, что его последнее высказывание было истолковано неверным образом.

— Мои слова о клубном чемпионате мира ФИФА были истолкованы не так, как я предполагал. Ничто не может быть дальше от моих интересов, чем отказ от возможности сыграть в турнире, который я считаю отличной возможностью продолжить борьбу за главные титулы с мадридским «Реалом», — написал Анчелотти.

Клубный чемпионат мира в обновленном формате пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В нем примут участие 32 клуба из шести конфедераций, 12 из которых будут представлять Европу. Участие в турнире добавит в календарь клубов от трех до семи матчей, из-за чего «Реал» в следующем сезоне может провести до 72 официальных игр.

Помимо «сливочных» от Европы на клубный ЧМ отобрались «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия», «Ювентус», «Атлетико» и «Зальцбург».

В декабре этого года пройдет первый розыгрыш Межконтинентального кубка ФИФА, который унаследует старый формат клубного чемпионата мира. «Реал» должен также принять в нем участие на правах победителя Лиги чемпионов.