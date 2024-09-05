Сборная Японии со счетом 7:0 разгромила Китай в отборе к ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мундиаля его примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Турнир пройдет по новой системе: количество участников будет расширено с 32 до 48, а количество матчей — с 64 до 104.