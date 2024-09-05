Сборная Японии со счетом 7:0 разгромила Китай в отборе к ЧМ-2026

Матч группы С прошел в японском городе Сайтама. В составе хозяев дважды отличился Такуми Минамино, по одному разу мяч забили Ватару Эндо, Каору Митома, Дзюня Ито, Дайдзэн Маэда и Такефуса Кубо.
В другом матче группы С сборная Бахрейна обыграла Австралию со счетом 1:0. Также в этой группе выступают Индонезия и Саудовская Аравия, которые сыграют между собой сегодня, 5 сентября.
Национальные команды участвуют в третьем квалификационном раунде ЧМ-2026 в Азии. По итогам соревнований команды, занявшие два первых места в своих группах напрямую выйдут в финальную часть турнира. Участники, оказавшиеся на третьих и четвертых местах, продолжат борьбу за выход на ЧМ в четвертом раунде.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мундиаля его примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Турнир пройдет по новой системе: количество участников будет расширено с 32 до 48, а количество матчей — с 64 до 104.
Финальный матч состоится на стадионе «Метлайф Стэдиум» в американском городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси).