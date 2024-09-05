Австралия проиграла Бахрейну в матче квалификации к ЧМ-2026

Единственный мяч на 89-й минуте встречи в свои ворота срезал австралийский защитник Гарри Суттар. С 77-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления нападающего Кусини Йенги.
Австралийцы впервые в своей истории проиграли команде Бахрейна, которая занимает 80-е место в рейтинге ФИФА. Четыре предыдущих очные встречи закончились сухими победами «соккеруз».
В следующей игре австралийцы 10 сентября на выезде сыграют с национальной командой Индонезии. Сборная Бахрейна в тот же день примет на своем поле команду Японии.