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Австралия проиграла Бахрейну в матче квалификации к ЧМ-2026

Сборная Австралии дома уступила команде Бахрейна (0:1) в матче третьего этапа квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Albert Perez/Getty Images

Единственный мяч на 89-й минуте встречи в свои ворота срезал австралийский защитник Гарри Суттар. С 77-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления нападающего Кусини Йенги.

Австралийцы впервые в своей истории проиграли команде Бахрейна, которая занимает 80-е место в рейтинге ФИФА. Четыре предыдущих очные встречи закончились сухими победами «соккеруз».

В следующей игре австралийцы 10 сентября на выезде сыграют с национальной командой Индонезии. Сборная Бахрейна в тот же день примет на своем поле команду Японии.