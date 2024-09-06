Анхель Ди Мария попрощался со сборной Аргентины: видео

«Теперь я буду одним из болельщиков, поддерживающих команду со стороны. Я буду ездить на все Кубки Америки и чемпионаты мира. Мы обязательно продолжим в том же духе, потому что наша команда очень сильна», — сказал Ди Мария в своей прощальной речи.