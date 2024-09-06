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Анхель Ди Мария попрощался со сборной Аргентины: видео

Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария попрощался со сборной Аргентины.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

36-летний аргентинец завершил карьеру в национальной команде в июле после победы в Кубке Америки. Официальная церемония прощания с Ди Марией прошла перед домашним матчем отбора ЧМ-2026 против сборной Чили (3:0).

«Теперь я буду одним из болельщиков, поддерживающих команду со стороны. Я буду ездить на все Кубки Америки и чемпионаты мира. Мы обязательно продолжим в том же духе, потому что наша команда очень сильна», — сказал Ди Мария в своей прощальной речи.

Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в 2008 году. На его счет 145 матчей за «альбиселесте», в которых он забил 31 мяч и сделал 32 результативные передачи. По числу сыгранных матчей за национальную команду Ди Мария делит третье место с Хавьером Дзанетти.

В составе сборной Аргентины Ди Мария стал чемпионом мира (2022) и дважды выиграл Кубок Америки (2021, 2024).