Суарес: Я больше не игрок сборной Уругвая, но останусь ее фанатом

37-летний Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая 3 сентября. 7 сентября он провел прощальный матч за национальную команду против Парагвая (0:0) в отборе на ЧМ-2026.
«Через несколько дней я могу просто написать вам, чтобы поблагодарить вас за красивый момент, который я пережил в пятницу, уникальный и особенный, потому что я смог пережить его со своей семьей.
Это было лучшее прощание, которое я мог получить в окружении своих близких, тех, кто видел, как я рос, и тех, кто действительно знал меня как человека.
Спасибо всему уругвайскому народу за его неизменную любовь. Я больше не игрок сборной Уругвая, но навсегда останусь ее фанатом!» — написал Суарес в одной из своих соцсетей.
Луис Суарес дебютировал в сборной Уругвая в феврале 2007 года. Он провел за национальную команду 143 матча, в которых забил 69 голов. Суарес является лучшим бомбардиром в истории сборной, а также занимает второе место по числу сыгранных матчей, уступая по этому показателю лишь защитнику Диего Годину (161).