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Бразилия сенсационно проиграла Парагваю в квалификации ЧМ

Сборная Бразилии на выезде уступила команде Парагвая (0:1) в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Единственный гол на 20-й минуте забил полузащитник «Интер Майами» Диего Гомес.

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор выпустил в стартовом составе атакующее трио из мадридского «Реала» в лице Винисиуса Жуниора, Эндрика и Родриго. Винисиус не может отличиться результативными действиями за сборную на протяжении трех игр, Эндрик — на протяжении шести матчей.

"У нас были позитивные ожидания перед матчем. Мы рассчитывали, что сможем провести стабильную игру и действовать уверенно. До того, как нам забили гол, в целом все складывалось именно так. Мы владели территориальным преимуществом и инициативой.

Но после пропущенного гола мы потеряли себя. Наша игра разрушилась, до конца первого тайма мы ничего не показали. Худший отрезок за все время моей работы в команде. Это способствовало итоговому результату", — сказал Доривал Жуниор.

В составе сборной Парагвая весь матч отыграл капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна.

Пятикратные чемпионы мира потерпели четвертое поражение в квалификации ЧМ-2026 и с десятью набранными очками опустились на пятое место. Выше Бразилии располагаются Эквадор (11), Уругвай (15), Колумбия (16) и Аргентина (18). Для прямого попадания на ЧМ-2026 бразильцам нужно финишировать в топ-6.

10 октября сборная Бразилии на выезде сыграет с командой Чили.