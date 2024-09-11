Бразилия сенсационно проиграла Парагваю в квалификации ЧМ

Единственный гол на 20-й минуте забил полузащитник «Интер Майами» Диего Гомес.
Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор выпустил в стартовом составе атакующее трио из мадридского «Реала» в лице Винисиуса Жуниора, Эндрика и Родриго. Винисиус не может отличиться результативными действиями за сборную на протяжении трех игр, Эндрик — на протяжении шести матчей.
"У нас были позитивные ожидания перед матчем. Мы рассчитывали, что сможем провести стабильную игру и действовать уверенно. До того, как нам забили гол, в целом все складывалось именно так. Мы владели территориальным преимуществом и инициативой.
Но после пропущенного гола мы потеряли себя. Наша игра разрушилась, до конца первого тайма мы ничего не показали. Худший отрезок за все время моей работы в команде. Это способствовало итоговому результату", — сказал Доривал Жуниор.
В составе сборной Парагвая весь матч отыграл капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна.
Пятикратные чемпионы мира потерпели четвертое поражение в квалификации ЧМ-2026 и с десятью набранными очками опустились на пятое место. Выше Бразилии располагаются Эквадор (11), Уругвай (15), Колумбия (16) и Аргентина (18). Для прямого попадания на ЧМ-2026 бразильцам нужно финишировать в топ-6.
10 октября сборная Бразилии на выезде сыграет с командой Чили.