Винисиус извинился перед болельщиками за поражение от Парагвая

«Мы знаем, в какой ситуации сейчас оказались. Хотим любой ценой вывести Бразилию из нее. Мы будем думать, что мы можем сделать, чтобы вернуться к хорошей игре и одерживать победы.



Мы не имеем права показывать такую игру и терять очки. Это сложный момент. Мы должны принять всю критику и как можно скорее прийти в себя, чтобы вывести Бразилию на первое место.



Я знаю свой потенциал, знаю, чем могу помочь сборной. Бывает сложно, ведь если нет уверенности, то нет и голов. Я сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для своей страны. Все мои мысли сейчас об этом. Я не всегда буду забивать голы, это не так просто, как кажется.



В Европе футбол быстрее, чем здесь, качество полей выше. Нам нужно адаптироваться, чтобы играть наилучшим образом и побеждать. Победы принесут нам душевное спокойствие, и мы сможем играть по-другому. Я прошу у болельщиков прощения, это очень сложный момент», — сказал Винисиус.