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Винисиус извинился перед болельщиками за поражение от Парагвая

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор извинился перед бразильскими болельщиками за поражение национальной команды от Парагвая (0:1) в отборе ЧМ-2026. Об этом сообщает Globo Esporte.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мы знаем, в какой ситуации сейчас оказались. Хотим любой ценой вывести Бразилию из нее. Мы будем думать, что мы можем сделать, чтобы вернуться к хорошей игре и одерживать победы.

Мы не имеем права показывать такую игру и терять очки. Это сложный момент. Мы должны принять всю критику и как можно скорее прийти в себя, чтобы вывести Бразилию на первое место.

Я знаю свой потенциал, знаю, чем могу помочь сборной. Бывает сложно, ведь если нет уверенности, то нет и голов. Я сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для своей страны. Все мои мысли сейчас об этом. Я не всегда буду забивать голы, это не так просто, как кажется.

В Европе футбол быстрее, чем здесь, качество полей выше. Нам нужно адаптироваться, чтобы играть наилучшим образом и побеждать. Победы принесут нам душевное спокойствие, и мы сможем играть по-другому. Я прошу у болельщиков прощения, это очень сложный момент», — сказал Винисиус.

Винисиус Жуниор не сумел отметиться результативными действиями в третьем матче подряд за сборную Бразилии. Всего на счету 24-летнего нападающего 35 матчей за национальную команду, в которых он забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

Сборная Бразилии потерпела четвертое поражение в квалификации ЧМ-2026 и с десятью набранными очками опустилась на пятое место. Выше их располагаются команды Эквадора (11), Уругвая (15), Колумбии (16) и Аргентины (18). Для прямого попадания на ЧМ-2026 бразильцам нужно финишировать в топ-6.

10 октября сборная Бразилии на выезде сыграет с командой Чили.