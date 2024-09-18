Умер лучший бомбардир ЧМ-1990 Сальваторе Скилаччи

В 2022 году у Скиллачи был диагностирован рак толстой кишки, в результате чего он дважды был прооперирован. На прошлой неделе итальянца госпитализировали в одну из клиник Палермо. Сообщалось, что он находился в стабильном состоянии.
Скиллачи известен по выступлениям за «Мессину», «Ювентус», «Интер» и японский клуб «Джубило Ивата». Он становился обладателем Кубка Италии (1990) и дважды выигрывал Кубок УЕФА (1990, 1994). Игровую карьеру нападающий завершил в 1997 году.
Также Скиллачи провел 16 матчей за сборную Италии, в которых забил семь мячей. Пиком его карьеры стал домашний чемпионат мира 1990 года, на котором «скуадра адзурра» завоевала бронзовые медали. Он попал в заявку команды в качестве запасного нападающего, однако сумел завоевать место в основе и забил шесть мячей, став лучшим бомбардиром турнира. Также Скиллачи получил награду лучшему игроку ЧМ-1990.