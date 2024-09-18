Умер лучший бомбардир ЧМ-1990 Сальваторе Скилаччи

Также Скиллачи провел 16 матчей за сборную Италии, в которых забил семь мячей. Пиком его карьеры стал домашний чемпионат мира 1990 года, на котором «скуадра адзурра» завоевала бронзовые медали. Он попал в заявку команды в качестве запасного нападающего, однако сумел завоевать место в основе и забил шесть мячей, став лучшим бомбардиром турнира. Также Скиллачи получил награду лучшему игроку ЧМ-1990.