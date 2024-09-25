Чемпион мира по футболу завершил карьеру в 31 год

«Говорят, всему хорошему когда-нибудь приходит конец. За свою карьеру мне приходилось решать множество задач, каждый раз преодолевая трудности, почти все из них считались невозможными. Невероятные эмоции, особенные моменты и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Размышляя об этих моментах, я с огромной гордостью и чувством удовлетворения объявляю о своем уходе из игры, которую мы все любим», — написал Рафаэль Варан, добавив, что останется в итальянском клубе в другом качестве, о чем объявит позднее.