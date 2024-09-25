Чемпион мира по футболу завершил карьеру в 31 год

Выступающий в итальянской Серии А за «Комо» Рафаэль Варан завершил карьеру из-за травмы колена.
«Говорят, всему хорошему когда-нибудь приходит конец. За свою карьеру мне приходилось решать множество задач, каждый раз преодолевая трудности, почти все из них считались невозможными. Невероятные эмоции, особенные моменты и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Размышляя об этих моментах, я с огромной гордостью и чувством удовлетворения объявляю о своем уходе из игры, которую мы все любим», — написал Рафаэль Варан, добавив, что останется в итальянском клубе в другом качестве, о чем объявит позднее.
Летом 2024 года 31-летний защитник покинул «Манчестер Юнайтед» по истечении контракта и подписал двухлетнее соглашение с «Комо», который добился повышения в классе по итогам минувшего сезона серии B. За новый клуб француз провел лишь 20 минут — обследование показало, что из-за травмы колена Варан выбыл из строя до конца сезона.
Воспитанник «Ланса» в 18 лет перешел в мадридский «Реал», за который выступал до 2021 года. В составе «сливочных» Варан трижды становился чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира, трижды выигрывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, а также один раз выиграл Кубок Испании.
За сборную Франции Рафаэль Варан провел 93 матча, в которых забил 5 мячей. На победном для французов чемпионате мира 2018 года в России защитник провел на поле все 7 матчей без замен. В 2022 году Варан стал серебряным призером чемпионата мира в Катаре.