Аргентина с Месси не смогла обыграть Венесуэлу в отборе ЧМ-2026

Матч был задержан на полчаса из-за сильного дождя, из-за которого на поле образовались большие скопления воды.
Счет на 13-й минуте после ошибки венесуэльского вратаря открыл защитник Николас Отаменди. Хозяева отыгрались на 65-й минуте благодаря точному удару бывшего нападающего «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломона Рондона.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел на поле все 90 минут и не сумел отличиться результативными действиями. После финального свистка 37-летний аргентинец раскритиковал состояние поля, которое не позволило его команде показать лучшую игру.
«Это был отвратительный матч. Мы даже не смогли сделать два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле. В таких условиях играть сложно, поле не помогло», — сказал Месси.
Сборная Аргентины имеет в своем активе 19 набранных очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу южноамериканского отбора. В среду, 16 октября, аргентинцы дома сыграют с Боливией.