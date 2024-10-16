Лионель Месси рассказал о своем будущем в сборной Аргентины

Минувшей ночью 37-летний аргентинец оформил хет-трик и отметился двумя голевыми передачами. Это его самый результативный матч за национальную команду, не считая товарищескую встречу против Эстонии (5:0) в сентябре 2022 года, в которой он оформил пента-трик.
«Я не ставлю каких-то сроков в сборной. Я просто хочу наслаждаться и чувствовать любовь людей, потому что знаю, что это могут быть последние матчи. Хочу хорошо закончить год и идти шаг за шагом», — сказал Месси.
Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. На его счету 189 матчей за национальную команду, в которых он забил 112 мячей и сделал 60 голевых передач. Вместе со сборной Аргентины он стал чемпионом мира (2022) и дважды выиграл Кубок Америки (2021, 2024).
В ноябре сборная Аргентины может досрочно обеспечить себе путевку в финальную стадию ЧМ-2026, если обыграет Парагвай и Перу. Для Месси этот чемпионат мира может стать рекордным шестым в карьере. Ранее ни один футболист в истории не принимал участия в шести чемпионатах мира.