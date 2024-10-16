Лионель Месси рассказал о своем будущем в сборной Аргентины

В ноябре сборная Аргентины может досрочно обеспечить себе путевку в финальную стадию ЧМ-2026, если обыграет Парагвай и Перу. Для Месси этот чемпионат мира может стать рекордным шестым в карьере. Ранее ни один футболист в истории не принимал участия в шести чемпионатах мира.