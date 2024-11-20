Месси повторил рекорд по голевым передачам на уровне сборных

В турнирной таблице отборочного турнира в Южной Америке лидирует сборная Аргентины, набрав 25 очков. Подопечные Лионеля Скалони на 5 баллов опережают идущую на второй позиции сборную Уругвая и на 6 — сборные Эквадора и Колумбии. Бразилия с 18 очками на данный момент располагается лишь на 5-м месте. Команда Перу идет на последней строчке, имея в активе семь баллов.