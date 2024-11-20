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Месси повторил рекорд по голевым передачам на уровне сборных

Лионель Месси завершил год мировым рекордом. Он делит первое место в списке лучших ассистентов в истории международного футбола.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Аргентины со счетом 1:0 переиграла команду Перу в игре квалификации ЧМ-2026. Единственный гол встречи на 55-й минуте забил Лаутаро Мартинес, а его ассистентом выступил Месси, на счету которого теперь 58 голевых передач за сборную.

Столько же результативных передач сделал американский футболист Лэндон Донован в составе сборной США. Третьим в списке лучших ассистентов на уровне сборных является Неймар, который за сборную Бразилии сделал 57 голевых передач.

В турнирной таблице отборочного турнира в Южной Америке лидирует сборная Аргентины, набрав 25 очков. Подопечные Лионеля Скалони на 5 баллов опережают идущую на второй позиции сборную Уругвая и на 6 — сборные Эквадора и Колумбии. Бразилия с 18 очками на данный момент располагается лишь на 5-м месте. Команда Перу идет на последней строчке, имея в активе семь баллов.

Аргентина